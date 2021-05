Stiri pe aceeasi tema

- Cod rosu de viituri pe Crisul Negru Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Cod rosu de viituri si depasiri ale cotelor de aparare pe Crisul Negru, pâna joi la prânz, 20 mai. Admnistratia Nationala Apele Române a comunicat ca viitura de pe Crisul Negru se afla în zona polderului…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anunțat, miercuri, ca nivelul maxim istoric a fost depasit pe raurile Crisul Negru, Boga, Galbena si Valea Rosie din cauza precipitatiilor abundente inregistrate in ultimele 24 de ore. Pe parcursul zilei de marti, s-au depasit nivelurile maxime istorice astfel:…

- ISU Cluj a trimis mesaje de atenționare RO Alert in Poieni, Negreni și Ciucea. „Avand in vedere depașirea cotelor de pericol, unitatea noastra a transmis prin sistemul Ro-Alert un mesaj de avertizare catre terminalele de telefonie mobila aflate pe raza unitaților administrativ teritoriale Poieni, Negreni…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis in aceasta dimineața o avertizare hidrologica pentru fenomene imediate COD ROȘU, valabila intre orele 09:55 –16:00, astazi, 18.05.2021.Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe…

- Prevederile proiectului de HG: Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice se stabileste de catre conducatorul unitatii sanitare, cu avizul consiliului de administratie. Nivelul minim al alocatiilor de hrana este de 16 lei/ zi /pacient. In plus, unitatile…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Risc maxim de avalanșe in Munții Fagaraș. Avertizarea a fost ridicata la nivelul 5 din 5. Meteorologii anunța ca exista risc maxim de producere a avalanselor in Muntii Fagaras. Avertizarea, la nivelul 5 din 5, este valabila la altitudini mai mari de 1.800 de metri. De asemenea, riscul este mare in Bucegi…

- Prezența la Carei a colindatorilor romani din perioada sarbatorilor de iarna a a atras imediat atenția Poliției Locale care a intervenit cu 2 echipaje. https://www.buletindecarei.ro/2020/12/colindatori-alungati-de-politie-la-carei.html Nu la fel se petrec lucrurile cand liniștea careienilor este perturbata…