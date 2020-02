Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA. Valorile termice vor fi in crestere, astfel incat vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. VREMEA. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 17 grade, Cerul va fi variabil si doar izolat vor fi ploi slabe. VREMEA. Vantul…

- Vantul puternic a facut prapad pe unele strazi din Balti. Pe o retea de socializare au fost postate imagini in care putem observa o furtuna de nisip, iar vizibilitatea pe traseu este foarte scazuta.

- VREMEA. Prognoza meteo pentru joi, 16 ianuarie 2020. Vremea va fi in general inchisa in zonele joase de relief din sudul si din estul tarii si local in cele din vest, centru si nord, unde nebulozitatea joasa si ceata asociata cu depunere de chiciura vor persista in cea mai mare parte a intervalului.…

- In vestul tarii, sambatat, va fi un pic mai cald decat vineri, cand a persistat ceata si au fost maxime sub zero grade. Astazi, dupa ce se risipeste ceața se asteapta ploi, lapovita, iar mai tarziu chiar ninsoare. Si la noapte va fi mai cald decat noaptea trecuta, iar pe sosele creste riscul de polei.…

- In cursul zilei de joi, vor fi innorari si temporar, pe arii restranse, se vor semnala precipitatii slabe. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele montane, predominant ninsori in nord si centru si mai ales ploi in zonele joase din vest si nord-est. „Izolat vor fi conditii de polei. Vantul va…

- Vremea a fost ieri mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros, variabil in prima parte a zilei. Izolat, la munte s-au semnalat precipitatii slabe. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile in cursul zile si noptii au…

- Potrivit meteorologilor, miercuri, 4 decembrie 2019, vremea continua sa fie rece.Vremea va fi rece in special dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor atinge 6 grade Celisus. Astfel, in zona Maramureșului se vor inregistra 0 grade, in Transilvania 1 grad, 4 grade vor fi in Moldova, Banat și Dobrogea,…

- Vremea va fi rece in sudul, centrul si estul tarii, chiar deosebit de rece in Moldova si estul Transilvaniei, vor fi temperaturi negative in urmatoarele 24 de ore, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Pana sambata dimineata la ora 10:00, in Carpatii Meridionali si Orientali precum si in…