A vrut sa alunge duhurile rele cu focul. Un lugojean a murit carbonizat dupa ce a dat foc la o casa si o anexa Un barbat a semanat teroare pe o strada dupa ce a dat foc la o casa si o anexa. Apropiatii omului afirma ca acesta le-a spus ca imobilul in care locuia sora lui era bantuit de duhuri rele si si-a propus sa le alunge cu ajutorul focului. In urma cu cateva luni, lugojeanul a mai dat foc la niste carpe care i-au speriat de moarte pe locatarii casei de pe strada Bocsei. Acum, cand toata lumea se odihnea, omul ar fi incercat din nou sa faca ceea ce credea el ca e o purificare a locului. De aceasta data focul a cuprins anexa in care barbatul in varsta de 79 de ani dormea si s-a extins si la casa. Desi… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

