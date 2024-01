A venit tocmai din Suceava să fure i motocicletă la Timișoara Barbat depistat de polițiștii locali dupa ce a incercat sa sustraga o motocicleta ”intr-un moment de inconștiența” Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, in jurul orei 23.45, au fost direcționați de Dispeceratul Direcției Generale a Poliției Locale catre Strada Ștefan cel Mare, unde s-a reclamat sustragerea unei motociclete. La fața locului, polițiștii locali au depistat o motocicleta abandonata pe liniile de tramvai, langa care se afla o persoana. Aceasta a declarat ca a observat un barbat ce impingea vehiculul care a cazut, moment in care l-a abandonat. Din descrierea martorului,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Gura Humorului, judetul Suceava, a furat o motocicleta apoi a abandanat-o pe liniile de tramvai de pe strada Stefan cel Mare. Dupa ce a fost prins de politistii locali hotul a dat vina pe bautura pentru gestul sau. Polițiștii locali aflați in patrularea azi-noapte, in jurul orei 23.45,…

- Primaria Buzau pierde inca o data in fața polițiștilor locali, in incercarea autoritaților din Palatul Comunal de a renunța la un numar considerabil de agenți. Ieri, Tribunalul Buzau a dat caștig de cauza polițiștilor locali, care au solicitat suspendarea celor trei hotarari ale Consiliului Local Municipal,…

- Polițiștii din Alba au depistat un barbat din Iara in timp ce conducea o motocicleta deși avea permisul suspendat. In acest weekend, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau pe DN 74 A, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Roșia Montana, au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna…

- Un incident violent s-a petrecut, sambata seara, la Targul de Craciun din Timișoara. Un client nemulțumit de prețul cerut de un comerciant pentru mancare a scos cuțitul și l-a amenințat pe vanzator. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida au acționat sambata seara, in jurul…

- Doua fete din Ialomița, in varsta de 15 și 24 de ani, au fost prinse de polițiștii locali in timp ce cereau donații pentru o asociație, in Piața Victoriei din Timișoara. Acestea au fost predate polițiștilor de la Secția 1, care fac cercetari pentru inșelaciune. Oamenii legii le atrag cetațenilor atenția…

- Agenții de la Poliția Locala au efectuat, in ultima saptamana, 229 controale fiind vizate șantierele, publicitatea ilegala și lucrarile realizate fara autorizație. Polițiștii locali au aplicat 16 amenzi in valoare de 55.500 de lei, deci peste 11.000 de euro.

- Un tanar de doar 30 de ani a fost gasit de politistii locali timisoreni, sambata seara, lesinat, in zona Iosefin-Dambovita. El avea asupra lui subțante psihoactive, dar si aproape 1.000 de lei. Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica aflați in patrulare in seara zilei…