- Orasul Constanta este situat in zona de sud est a Romaniei, la intersectia spatiului litoral pontic cu cel continental. In vest se afla podisul Dobrogei de sud, iar in est este marginit de apele Marii Negre.Clima orasului Constanta este una temperat continentala, cu influente maritime datorita proximitatii…

- Lucian Avramescu Mi-e toamna in suflet, iubito, Vin carduri de gaște din nord Și toate-și aleg ca popas Al inimii mele fiord In mine-anotimpul devreme Venit-a cu-ntregul alai Cad merele coapte din merii Mi-s frunzele verzi, desi-i toamna Ce-n mine rodit-au ca-n rai Și tu, Eva ultima, iata Cu sete…

- Un tanar, minor, venit sa lucreze sezonier pe litoral și-a gasit sfarșitul chiar in restaurantul care il angajase. El a fost gasit, fara suflare, in subsolul unitații. Baiatul era din Botoșani.

- De la Caransebes la Arad, prin Timisoara, vom zbura efectiv cu trenul, cu 160 de kilometri la ora! De fapt, undeva in medie la 158 de kilometri, este promisiunea oficialilor de la CFR, prezentate in cadrul unei intalniri in capitala Banatului. Desigur, nimeni nu stie ce si cand vor avea loc aceste minuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca Planul National de Investitii si Relansare Economica reprezinta un moment de turare a "motoarelor" pe calea relansarii economiei si a afirmat ca PSD a neglijat total asteptarile romanilor cand s-a aflat la guvernare. "A venit astazi momentul ca toate…

- Punctele fierbinți ale turismului mondial se redeschid treptat dupa marele blocaj, dar nu par foarte atragatoare. Plajele vor necesita distanțare sociala și uitarea serviciului de bauturi, in timp ce o plimbare in Europa ar putea insemna pastrarea unei maști in timpul cumparaturilor. Nu mai vorbim de…