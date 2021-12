Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga și-a impresionat fanii cu incalțarile alese. Vedeta internaționala și-a facut apariția in New York unde a luat parte la o sesiune de ”Intrebari și Raspunsuri” despre noul film in care joaca, House of Gucci. Artista a fost zambitoare in timp ce s-a lasat insoțita pana la mașina.

- Senatoarea Diana Șoșoaca da in judecata Poliția Romana, dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca de protecție, intr-un restaurant din Iași. Aceasta i-a facut mai multe dedicații lui Raed Arafat, la ziua de naștere a soțului sau, care a fost sarbatorita la un restaurant…

- Aventura Asia Express le-a oferit concurenților de pe Drumul Imparaților urcușuri și coborașuri, insa iata ca unele dintre vedete au știut sa profite de aceasta experiența care le-a schimbat viața total concurentelor. Ei bine, se pare ca Lidia Buble s-a ales cu o camașa de brand de lux din partea unui…

- Anca Țurcașiu pare ca intinerește cu fiecare an. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care a aparut imbracata intr-o rochie neagra, cu crapatura pe picior, care a atras privirile tuturor.

- Violeta Banica, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, are 13 ani, abia in luna decembrie a acestui an va implini 14. Merge la o școala privata, se concentreaza la studiile sale, mama ei laudand-o ca e un elev model. Tanara a inceput sa apara și la evenimente mai des, așa cum s-a intamplat și acum,…

- Jennifer Lopez a stralucit intr-o salopeta neagra cu detalii aurii. Artista i-a uimit pe toți cei prezenți la evenimentul din New York. Fotografiile cu ea sunt peste tot in presa, mai ales ca evenimentul are un scop nobil.

- Brigitte Pastrama a fost invitata la un eveniment important și a avut grija sa poarte o ținuta extravaganta care i-a pus corpul in valoare. Bruneta a probat mai multe rochii, dar a ales-o pe cea mai spectaculoasa.

- Celebrul actor de comedie Norm Macdonald a murit ieri, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta fatala cu cancerul. Vedeta show-ului „Saturday Night Live” s-a chinuit cu afecțiunea mai mult de noua ani.