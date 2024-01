A venit iarna! Zonele afectate puternic de ninsori și temperaturi de până la -20 de grade Iarna iși face simțita prezența in Romania incepand de astazi. Elena Mateescu , directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN cum va fi afectata Romania de valul de aer polar care a patruns deja pe teritoriul țarii noastre. „Este primul episod specific sezonului in care ne aflam, atat datorita regimului termic dar și a precipitațiilor predominant sub forma de ninsoare. Deja in Moldova a nins, mai ales in jumatatea nordica, acolo unde stratul de zapada variaza de la 10 pana la 20 de cm in zona de munte. La aceasta ora cele mai coborate valori de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

