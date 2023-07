Stiri pe aceeasi tema

- 421 de arestari au fost efectuate in Franta, potrivit Ministerului de Interne. Dintre acestea, 242 au avut loc in regiunea pariziana, dupa moartea tanarului Nahel, in varsta de 17 ani, marti, in timpul unui control rutier.Aceste "arestari record reflecta instructiunile ferme date de ministru prefectilor…

- Un copil de 7 ani a fost spitalizat in stare grava, dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuit dintr-un oraș din raionul Edineț. Potrivit Poliției, medicii lupta pentru a-i salva viața minorului.

- Paula Seling are o relație speciala cu fiica ei, Elena, iar divorțul artistei nu a afectat-o pe micuța. Cantareața a explicat cum și-a anunțat fetița ca nu mai formeaza un cuplu cu Radu Bucura.Paula Seling a divorțat de soțul ei, Radu Bucura, insa au pastrat o relație civilizata de dragul Elenei, fiica…

- – „Nu inteleg cum S-a jertfit Mantuitorul pentru noi”, zicea intr-o zi un om catre altul. Celalalt, fiind mai inaintat in invatatura Domnului, i-a povestit asa:– „Intr-o tara departata, in vremea unei revolutii, un tanar a fost condamnat la moarte. Tatal sau ca sa-l scape, s-a furisat in temnita si…

- Un politist a fost suspendat dupa ce a ranit – cu arma din serviciu – un baiat in varsta de 11 ani, Aderrien Murry, care a chemat salvatori acasa, in sudul Statelor Unite, la cererea mamei sale, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Pentru Iannis, un baiețel acum in varsta de 12 ani și jumatate, din Sebeș, județul Alba, viața este o provocare continua. La 4 ani a suferit un accident vascular cerebral, care i-a schimbat modul de a trai pentru totdeauna.