Stiri pe aceeasi tema

- Deranjați de atitudinea jucatorilor, suporterii lui FC Argeș anunța ca vor protesta incepand cu urmatorul meci, in care alb-violeții dau piept cu CS Mioveni. Partida e duminica, de la ora 12:00. Nu doar seria de patru meciuri consecutive fara victorie i-a scos din sarite pe fanii lui FC Argeș, ci și…

- UTA s-a impus pe terenul lui CS Mioveni, scor 3-0, și s-a calificat in sferturile de finala din Cupa Romaniei. Sferturile de finala din Cupa Romaniei: Sepsi - CS Mioveni, UTA - FCU Craiova, CFR Cluj - FC Argeș și FC Hermannstadt - U Cluj. Dupa 28 de ani, UTA va evolua din nou in „sferturile” Cupei Romaniei.…

- Protest la Mioveni. Peste 5.000 de angajați ai uzinei Dacia au cerut guvernului mai multe masuri pentru protejarea locurilor de munca. Blocul Național Sindical a anunțat ca și angajații Ford intenționau sa se alature protestului. Andrei Marinaș are mai multe detalii.

- LPF a stabilit cand se va juca meciul Chindia Targoviste – Universitatea Craiova , restant din etapa a 6-a din Superliga. Astfel, duelul a fost programat pentru marti, 29 noiembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiesti. Totodata forul care organizeaza competitia a anuntat si programul…

- Gigi Becali a luat decizia de a indeparta din lotul FCSB, in iarna sau la finalul sezonului, 5 jucatori care l-au costat in medie 500.000 de euro per fotbalist, aduși de la 5 echipe din Liga 1: Sepsi, Farul, Chindia, Botoșani și Mioveni. ...

- Pavel Badea, directorul Universitații Craiova, a avut un discurs dur la adresa jucatorilor, dupa infrangerea cu FC Argeș, scor 0-1. La fel ca antrenorul Mirel Radoi, Pavel Badea a acuzat in primul rand atitudinea nepotrivita a jucatorilor. „Am intrat pe varfuri. Va garantez ca daca intru 10 minute pe…

- CS Minaur a reușit sa ajunga, cu emoții mari, in faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal, iar azi, vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Potrivit Federației Romane de Fotbal, in faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate…

- Peste 100 de experimente științifice, realizate de tineri voluntari, elevi ai școlilor și liceelor din Pitești, au fost prezentate sambata, in centrul orașului, in cadrul Targului de Științe din Piața Primariei! Municipalitatea piteșteana a susținut acest proiect excepțional, adus in Pitești de catre…