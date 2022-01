A treia zi de grevă la STB, după eșuarea negocierilor cu Nicușor Dan Societatea de Transport București (STB) a intrat, vineri, in a treia zi de greva, dupa ce negocierile cu primarul Capitalei, Nicușor Dan au eșuat. Negocierile de seara trecuta dintre reprezentanții angajaților de la Societatea de Transport București, aflați in greva de joi dimineața, și autoritați au eșuat. Sindicaliștii spun ca primarul general nu a stat mult cu ei, […] The post A treia zi de greva la STB, dupa eșuarea negocierilor cu Nicușor Dan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB) a intrat, vineri, in a treia zi de greva, dupa ce negocierile cu primarul Capitalei, Nicușor Dan au eșuat. Potrivit directorului general al STB, Adrian Crit, sambata dimineața, la prima ora, au iesit pe traseu doar cateva tramvaie si autobuze. Negocierile de seara…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa-si reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, au anunțat, joi seara, reprezentanții Societații de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti,…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari (Pro TV) a dat publicitatii un fluturas cu salariul pe care il incaseaza un sofer STB. Sindicalistii STB au blocat joi circulatia mijloacelor de transport in comun din Capitala, declansand o greva cu „substrat politic”. Astfel, conform fluturasului publicat de jurnalist,…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, continua sa afirme ca nu a avut inca timp sa-și faca un set de analize pentru a se putea vaccina impotriva Covid-19. Prezent intr-o emisiune la Digi24, Dan a invocat „urgențele” legate de administrația locala pentru amanarea vaccinarii. In plus, primarul general…