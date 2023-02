Stiri pe aceeasi tema

- Zone din 25 de judete si municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 – 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, doua atenționari de vreme rea pentru urmatoarele zile, in mare parte din țara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10 Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali…

- Atenționare COD GALBEN de ninsori, viscol și polei in zone din Alba și alte județe din țara, pana sambata Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben de vreme rea pentru zona de sud a județului Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: de joi, 26 ianuarie, ora 18.00 pana vineri…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua atenționari meteo Cod portocaliu și Cod galben de vijelii, ninsori și ploi abundente, care vizeaza 15 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 18 ianuarie, ora 23:00 – 19 ianuarie, ora 18:00. La altitudini…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in mai multe zone din Moldova si Muntenia. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Arges si Dambovita, local, se va semnala ceata, fenomen…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Saptamana 12.12.2022 – 19.12.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sud-estice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale. Regimul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod Galben de ninsori, valabila pentru 11 judete din zona Moldovei si a Munteniei. Avertizarea va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, la inceputul intervalului,…