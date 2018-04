A trecut la fapte, ca sa demonstreze ca se poate! Ampla actiune de plantare de copaci, la initiativa unui constantean (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul campaniei ldquo;LUNA SADIRII ARBORILOR", Primaria comunei Cumpana, in parteneriat cu Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanta, va desfasura duminica, 22 aprilie 2018, incepand cu ora 9.00, o actiune de plantare a 10.000 puieti salcami, pe malul stang al Canalului Dunare Marea Neagra.Salcamii…

- Pentru a marca Centenarul Marii Uniri 1918-2018, 100 de ani de la Unirea Basarabiei si a Bucovinei cu Romania, Primaria comunei Patrauti, in colaborare cu Consiliul Judetean Suceava si Ocolul Silvic Patrauti, a demarat o actiune de plantare de puieti de salcam in comuna Patrauti. Primarul comunei ...

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, afirma intr-o postare pe Facebook ca a primit o scrisoare pe e-mail din partea lui Bogdan Glavan, consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, in care i se recomanda sa nu voteze inițiativa legislativa a senatorului PNL, Daniel Zamfir, cu privire la plafonarea dobanzilor…

- Introducerea pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Consiliului Local Timișoara a propunerii de aprobare a sumei de 150.000 de lei pentru un viitor festival de magie a starnit uluiala in randul consilierilor locali, cei care nu fac parte din corul de aplaudaci ai primarului. Cu stilul sau deja consacrat,…

- Intr-o postare pe Facebook, eurodeputatul sustine ca, printr-un astfel de gest, "PSD isi asuma public ca nu va mai avea un punct de sprijin la Iasi pentru multi ani inainte". "Aceasta lovitura data PSD-ului arata ca cei care conduc acum partidul au o agenda personala mult mai importanta…

- Povestea Neversea continua si in acest an, cu experiente unice, artisti in premiera in Romania si cu cei mai frumosi fani, care, incepand cu acest an, vor vedea de pe plaja festivalului patru rasarituri de soare de neuitat. Primaria municipiului Constanta si organizatorii Festivalului Neversea au anuntat,…

- Administratorul public al comunei Turnu Ruieni, arhitecta Dana Sandor, a fost concediata printr-o decizie a edilului, chiar prima luata de Maralescu in 2018. Mai precis in 3 ianuarie. Decizia primarului a revoltat-o pe Dana Sandor, care și-a exprimat naduful printr-o postare pe Facebook:…

- Situație inedita la Primaria comunei doljene Salcuța. Viceprimarul comunei a fost condamnat la un an și patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a postat pe facebook un filmuleț in care tragea cu o arma de vanatoare, deși nu ...