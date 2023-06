Stiri pe aceeasi tema

- Un treilea atac masiv asupra Kievului a fost inregistrat in interval de 24 de ore. Forțele ruse au trimis azi noapte un nou val de drone iraniene asupra capitalei Ucrainei. Oficialii administrației militare spun ca sistemele de aparare aeriana le-au doborat. Dar caderea resturilor a provocat incendii…

- Camerele de supraveghere au suprins momentul in care resturile unei rachete interceptate de apararea antiaeriana ucraineana s-au prabușit in traficul de pe o strada aglomerata din Kiev, lovind o mașina, relateaza Sky News.⚡️ The moment of the fall of the debris of the russian rocket in Kyiv was recorded…

- O serie de explozii a zguduit capitala Ucrainei in cursul diminetii de luni, la cateva ore dupa ce armata rusa a lansat zeci de rachete si drone iraniene Shahed-136 in cel de-al 15 raid nocturn asupra Kievului. Sirenele de alerta aeriana au sunat in jurul orei 11. Reporterii publicatiei Kyiv Post au…

- O noua serie de atacuri rusești au dus la deconectarea temporara a centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. A fost a șaptea situație de acest fel de la inceputul razboiului.

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului marți dimineața, folosind drone, rachete de croaziera și probabil rachete balistice, au declarat oficialii orașului. Sirenele de raid aerian au sunat in tot orasul timp de mai bine de trei ore, in timp ce sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a fost activat…

- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane.18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din…

- „Pot spune ca suntem intotdeauna pregatiti pentru asa-numitele lovituri de riposta (atacuri cu rachete), atunci cand inamicul distruge in mod insidios nu numai facilitati de infrastructura critica, ci si cladiri rezidentiale”, a declarat el.„As dori sa va reamintesc ca, de la inceputul invaziei pe scara…