Stiri pe aceeasi tema

- Trupul desfigurat al unui barbat a fost recuperat dintr un lac din Brazilia, dupa ce a fost devorat de piranha. Tanarul in varsta de 30 de ani pescuia cu doi prieteni cand au fost atacati de un roi de albine.In incercarea de a scapa de atac, acestia au sarit in lacul situat in Brasilandia de Minas,…

- Trupul desfigurat al unui barbat a fost recuperat dintr-un lac din Brazilia, dupa ce a fost devorat de pești piranha. Tanarul, de 30 de ani, pescuia impreuna cu doi prieteni și, la un moment dat, au fost atacați de un roi de albine. In incercarea de a scapa de ințepaturile miilor de insecte, barbații…

- Trupul desfigurat al unui barbat a fost recuperat dintr-un lac din Brazilia, dupa ce a fost devorat de pești de piranha. Tanarul de 30 de ani pescuia impreunca cu doi prieteni și la un moment dat au fost atacați de un roi de albine. In incercarea de a scapa de ințepaturile miilor de insecte, barbații…

- Ramașițele umane gasite miercuri intr-un parc din Florida sunt cele ale lui Brian Laundrie, logodnicul bloggeriței ucise, Gabby Petito , informeaza FBI. Cadavrul sau a fost identificat cu ajutorul dosarelor dentare. Acesta era o persoana de interes in moartea lui Gabby Petito. Cadavrul ei a fost gasit…

- Regiunile sud-estice din Brazilia se confrunta in ultimele zile cu puternice furtuni de nisip. Cel putin sase persoane și-au piedut viața in urma norului de praf uriaș care a inghițit mai multe orașe și a rafalelor puternice de vant, fenomen natural amplificat de seceta extrema, informeaza AFP, citata…

- Principalele agentii de presa internationale au scris despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanta, soldat cu noua morti, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. „Un nou incendiu intr-un spital din Romania, soldat cu noua morti”, scrire AFP, un material preluat…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost descoperit, miercuri in jurul pranzului, intr-un cartier din Pitești. Cadavrul prezinta urme de lovituri in zona capului, astfel incat se ia in calcul varianta unei crime. Trupul barbatului se afla in apropierea caii ferate, intr-o zona bine ferita de ochii…

- „Pompierii romani care au venit in țara noastra sa intareasca efectivele anti-incendiu și sa lupte cu flacarile par ca sunt de pe alta planeta. Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare”, scrie presa din Grecia despre pompierii romani care au sosit pe taram elen pentru…