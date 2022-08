A revoluţionat arta și colecționarii bogați „se bat” pe el: Cine e Adrian Ghenie Adrian Ghenie este pictorul roman contemporan despre care se spune ca a revolutionat scena artei contemporane la nivel mondial prin operele somptuoase, care redau brutalitatea celor mai intunecate momente ale istoriei recente. Dar cine este acest pictor romani pe care ale carui tablouri „se bat” colecționari bogați ai lumii? Nascut la 13 august 1977, in orașul Baia Mare, a absolvit Universitatea de Arta si Design din Cluj Napoca in 2001, s-a stabilit la Berlin in 2013 si isi desfasoara activitatea la Cluj, Berlin si Londra potrivit ArtNet. Artistul cel mai bine cotat din Romania si printre primii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

