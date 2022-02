Una dintre cele mai apreciate masini de catre geeks este DeLorean-ul, care a devenit ultra celebra multumita seriei „Back to the Future”. Automobilul revine in acest an, intr-o versiune electrica, cum altfel? Au trecut aproape 40 de ani de la debutul filmului „Back to the Future” si brandul a ramas cool si acum. Ce e drept designul industrial si usile gull wing sunt atemporale, asa cum ne arata si Tesla Model X. Intr-un teaser postat cu putin inainte de Super Bowl. DeLorean Motor Company a promis ca vom vedea o revenire a automobilului in 2022 si a pus si un hashtag #electrivehicle. Vedem in acel…