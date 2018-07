Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Sbarnea, Marian Dima Chiar daca ploile abundente au dat peste cap programul de desfașurare al Zilelor Orasului Busteni, eveniment intitulat sugestiv ”Poveste de onoare”, si care a marcat implinirea a 110 ani de la prima atestare documentara a localitatii de la poalele Caraimanului, unul dintre…

- Atmosfera festiva in cadrul ședinței ordinare a lunii la Consiliul Județean Buzau. Consulul General al Romaniei la Bilbao, Marian Popescu, a fost desemnat Cetațean de Onoare al județului Buzau, titlul fiind conferit de aleșii județeni la propunerea președintelui Petre Emanoil Neagu. De asemenea, aleșii…

- Fostul premier Dacian Ciolos, membru fondator al partidului 'Miscarea Romania Impreuna', spune ca "prezumtia de nevinovatie o poti invoca atunci cand e vorba de un drept de simplu cetatean, nu cand esti intr-o demnitate publica". "A conduce o tara e un privilegiu sacru, nu e un…

- Primaria Capitalei transmite marti seara ca soprana Angela Gheorghiu a acceptat titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului si Cheia Orasului si a cerut expres ca ceremonia de acordare a acestei distinctii sa aiba loc de 1 decembrie, insa cu o seara inainte a comunicat prin e-mail ca va participa…

- Primarul de Satu Mare, Kereskenyi Gabor, i-a inmanat, joi, plutonierului major Ilie-Marian Tanase Iordan diploma de cetatean de onoare al municipiului, in prezenta militarilor din cadrul Batalionul 52 Geniu Satu Mare, in cadrul manifestarilor organizate cu prilejul Zilei Eroilor, informeaza news.ro.…

- Duminica 13 mai a.c, ministrul Agriculturii Petre Daea, este invitat de onoare la Targul Expozitional de Miei, Pielicele, Plante Tehnice si Produse Traditionale organizat in cadrul Statiunii de Cercetare Popauti. Cu acest prilej vor fi inspectate și amenajarile de irigat de la Ripiceni-Stanca și Manoleasa,…

- Plutonierul Ilie Marian Tanase Iordan va primi titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Satu Mare. Proiectul de hotarare in acest sens a fost votat in ședința de azi, 26 aprilie a Consiliului Local Satu Mare. Totodata, titlul va fi acordat și profesorului de matematica Toth Laszlo. Plutonierul Marian…

- Cuvinte emoționante, cuvinte frumoase despre devotament, seriozitate și recunoștința s-au rostit luni, in sala mare a Consiliului Județean, in ședința extraordinara in care aleșii au votat acordarea titului de „Cetațean de Onoare al Județului Bacau” inginerului Mihail Nicolae Toncea, președinte-director…