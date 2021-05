Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul a confirmat marti, dupa analize ADN, ca testoasa gigant descoperita în 2019 în arhipelagul Galapagos apartine într-adevar unei specii pe care expertii au crezut-o disparuta de mai bine de un secol, relateaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.„Se credea ca a…

- Incepe Evaluarea Naționala pentru clasa a IV-a. Elevii susțin, marți, prima proba, cea de la Limba romana. Urmatoarea proba, cea la Matematica si Stiintele naturii, are loc miercuri. Joi elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine proba la limba materna. Urmeaza probele scrise la Limba romana…

- Elvetienii s-au gandit la cea mai buna soluție care sa ii scape de cersetorii romani. Aceștia ajunsesera sa puna stapanire pe strazi si sa-i deranjeze pe cetateni. Autoritatile elvetiene din Basel ofera fiecarui cersetor roman dispus sa plece din oras cate un voucher de calatorie catre o destinatie…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport al institutiei…

- Un gangster din mafia italiana a fost prins dupa ce a postat pe internet un vlog in care gatea. Marc Biart e numele gangsterului pasionat de domeniul culinar și e membru al gruparii criminale Ndrangheta. Autoritațile de la Roma erau pe urmele lui din 2014. El a fost depistat de poliția italiana dupa…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…