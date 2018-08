Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia slaba a celor de la Viitorul in infrangerea cu Dinamo, 0-1 in Stefan cel Mare, a atras critici dure din partea lui Cornel Dinu (70 de ani). Luchin, Artean, Ianis Hagi si Matan nu au scapat.

- Dinamo sta foarte bine in compartimentul ofensiv in acest sezon, cu sapte goluri marcate in trei meciuri, avand atacanti ca Robert Moldoveanu (19 ani), Daniel Popa (24 de ani) si Mircea Axente (31 de ani).

- Gabriel Torje (28 de ani) trece printr-o situatie dificila dupa despartirea de Dinamo. In prezent legitimat la Akhmat Grozny, mijlocasul a postat pe retelele de socializare o poza de acasa, de la Timisoara, orasul care l-a lansat in fotbalul mare, Poli Timisoara fiind echipa de la...

- Mihai Teja (39 de ani) e cel mai fericit antrenor din Liga 1 in acest moment, fiind lider cu Gaz Metan, cu 7 puncte dupa trei etape. Fostul antrenor al lui Dinamo a reușit și surpriza etapei ieri, cand i-a invins pe "caini", scor 3-2, insa nu considera ca s-a razbunat pe formația roș-alba, deși a plecat…

- Meciul dintre CS Dinamo si CSM Bucuresti, derbyul primei faze (sferturile) din Cupa Regelui la rugby, editia 2018, se va disputa sambata, 11 august, de la ora 17,00, pe stadionul ''Florea Dumitrache'' din complexul ''Stefan cel Mare'', potrivit site-ului competitiei interne.…

- Considerat candva o mare speranța a lui Dinamo, Patrick Petre se va desparți la finalul acestui sezon de echipa din "Ștefan cel Mare". Anunțul a fost facut chiar de Florentin Petre, tatal fotbalistului. Aventura lui Patrick Petre la Dinamo, in 10 imagini Ajuns la 21 de ani, Patrick va evolua sub…

- Cariera lui Gabriel Torje (28 de ani) a intrat serios in impas in ultimul an. Mijlocasul timisorean nu intra in vederile antrenorului de la Ahmat Grozny, Igor Ledyakhov, iar acum, isi cauta din nou echipa, deoarece mai are un sezon contract cu rusii

- Deian Sorescu, 20 de ani, a fost primul transfer al lui Dinamo din aceasta vara, cand inca nu se terminase play-out-ul. Mijlocașul de banda dreapta a venit in Ștefan cel Mare, gratis, de la ASU Poli Timișoara. Inainte sa fie la ASU, Deian a mai trecut și pe la Poli Timișoara, in tricoul careia a debutat…