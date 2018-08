Stiri pe aceeasi tema

- Un copil s-a nascut in Marea Britanie in timpul unui ambuteiaj enorm provocat pe autostrada M25 de rasturnarea unui autocar, a anuntat luni politia, citata de agentia britanica Press Association, potrivit Agerpres. Nu mai putin de 41 de persoane au fost ranite cand autovehiculul s-a rasturnat…

- Culita Sterp a devenit cunoscut odata cu relatia cu artista Carmen de la Salciua si activitatea lui artistica, insa faima nu l-a urmarit dintotdeauna. Culita Sterp a crescut in sanul unei familii modeste, la o ferma, unde munca de jos nu a fost niciodata o rusine. Nu singur, ci alaturi de fratele si…

- Un tanar de 30 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost implicat intr un accident, pe DN 71 Bucuresti Targoviste, politistii gasind in masina acestuia doua plase cu bani, informeaza IPJ Dambovita citat de Agerpres.ro Masina tanarului s a rasturnat, din cauza vitezei excesive,…

- Un accident a avut loc, miercuri dimineața, in jurul orei 8.00, la m 34 al A3 București - Ploiești, in județul Ilfov, la limita cu Prahova. Evenimentul s-a produs pe sensul spre Ploiești. Potrivit Infotrafic, un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii, intrand in glisiera mediana. Circulatia…

- Accident dezastruos in satul Ruseștii Noi. Un automobil de model Opel, la volanul caruia se afla un tanar de 20 ani, a derapat de pe traseu, s-a inversat și s-a tamponat violent intr-un copac de pe marginea drumului. In urma impactului automobilul s-a facut zob.

- Circulatia este blocata marti dupa-amiaza pe DN 11 Brasov-Bacau, pe ambele sensuri, in localitatea Lunca Calnicului, din cauza unui accident rutier, informeaza purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Ionut...

- Inca un accident grav a avut loc din cauza vitezei excesive. Doua masini s-au ciocnit frontal la iesirea din satul Marandeni, raionul Falești. Deocamdata nu se stie daca sunt victime, insa din imaginile expediate pe adresa redactiei PUBLIKA.

- O masina de Politie si o autoutilitara SMURD au fost avariate in timp ce se aflau la o interventie intr-un caz de tentativa de suicid, marți (22 mai). Un sofer care se uita sa vada ce face barbatul aflat pe pod a lovit masina Politiei care a ricosat ulterior in cea de la ISU Prahova. […] The post Un…