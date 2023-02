A pus mălai în grișul pentru găluște și a descoperit un truc formidabil. Nu vei mai proceda altfel Puține gospodine se descurca atunci cand vine vorba de facutul galuștelor pentru supa. Deși par banale, galuștele nu pot fi facute de catre oricine așa cum trebuie. Astfel, o doamna care a pus malai in grișul pentru galuște a descoperit un truc formidabil. Nu vei mai proceda altfel. Ce se intampla daca pui cateva lingurițe […] The post A pus malai in grișul pentru galuște și a descoperit un truc formidabil. Nu vei mai proceda altfel appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O gospodina a pus bile de aluminiu in masina de spalat și a descoperit un truc care ajuta hainele sa nu mai para intotdeauna murdare. Folosirea aluminiului la spalarea articolelor vestimentare reprezinta una dintre cele mai noi tendințe in materie de curațenie. In randurile de mai jos, iți vom explica…

- Atunci cand te apuci de curațenia generala, internauții pun la bataie cateva trucuri geniale, menite sa iți faca viața mai ușoara. Iata 15 metode ingenioase prin care poți sa cureți și cele mai dificile suprafețe din baie și bucatarie. Cum cureți vasul de toaleta cu detergent de rufe Se spune ca baia…

- Persoanele care ingrijesc animale de companie, in special pisici, se gandesc mereu cum sa faca pentru a se ințelege tot mai bine cu felinele capricioase. Potrivit oamenilor de știința, exista anumite cuvinte pe care pisicile le-ar ințelege foarte bine. Care sunt acestea. Cum comunica oamenii cu pisicile,…

- Nu de puține ori au fost cazurile in care Playtech Știri a atras atenția asupra unor produse neconforme, regasite in magazinele marilor retaileri. Și la fel, nu puține au fost situațiile in care genul acesta de produse au fost retrase, inclusiv din magzinele Lidl de la noi și din alte state europene.…

- In condițiile in care, in Romania, durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile, la care se adauga sarbatorile, ne putem considera norocoși. A fost realizat un top ce dezvaluie țarile care au cele mai puține zile libere legale intr-un an. Statul de pe locul al doilea te-ar putea surprinde.…

- Dupa mai bine de doua decenii, vedeta Kanal D a bifat in aceste zile primul Revelion in care nu a fost gazda programelor speciale difuzate in noaptea dintre ani. Departe de Romania, a avut parte de o experiența cu totul neașteptata. Ce a descoperit Dan Negru in vacanța din India și de ce spune ca, […]…

- Un studiu recent a scos la iveala trucul care te ajuta sa dormi noaptea mai bine. Datele studiului au mai constatat ca elevii care adormeau mai tarziu noaptea se trezeau mai tarziu dimineața. Mai ales in timpul lunilor de iarna. Ceea ce s-a descoperit in acest studiu poate fi extrem de relevant, mai…

- Cui nu ii plac cartofii? Indiferent ca ii consumam prajiți, natur, in salata orientala, sub forma de piure sau facuți la cuptor, cartofii conțin nutrienți cheie benefici organismului uman. Care este cel mai popular mit despre cartofi ce a fost demontat de catre specialiști. Cat de sanatoși sunt, de…