- Lotul național de handbal tineret se va reuni in 20 noiembrie la Izvorani. Apoi, in perioada 22-25 noiembrie, Romania va participa la un turneu internațional in Praga (Cehia). Acolo va intalni Cehia (23 noiembrie, ora 17.30), Ungaria (24 noiembrie, 17.00) și Norvegia (25 noiembrie, 11.00). Antrenorul…

- Pianista Chiyo Hagiwara din Japonia continua sa promoveze opera lui Carl Filtsch din Sebeș. Interpretari excepționale Pianista nipona, Chiyo Hagiwara, continua sa faca cunoscuta opera lui Carl Filtsch (1830-1845), atat publicului din țara sa natala, cat și celui din Romania. Artista incanta auditoriul…

- U-BT Cluj-Napoca a cedat la mare lupta in a treia etapa din grupa B, 88-92 in fața celor de la JL Bourg-en-Bresse, dar dupa ce a inceput teribil partida. Este prima infrangere din sezonul european, antrenorul Mihai Silvașan spunand ca „trebuie sa fim constanți” Campioana Romaniei a pierdut marți seara…

- Cluj-Napoca are cu 10.000 de elevi și preșcolari mai mulți decat acum 10 ani. De cand elevii s-au intors la școala este tot mai aglomerat, mai ales dimineața, pe strazile Clujului. Toata lumea se plange, insa autoritațile ridica din umeri.Odata cu inceperea școlii, traficul din Cluj a devenit mult mai…

- Stupoare! Copiii romanilor dintr-un sat clujean sunt obligați sa invețe in limba maghiara! Dictatul de la Viena iși mai produce efectele! Intr-un sat aflat la doar 5 kilometri de Cluj-Napoca, mai multi copii romani merg la gradinita sau la scoala cu predare in limba maghiara. ISJ Cluj a aflat, CULMEA,…

- Cluj-Napoca a fost cel mai vesel oras din tara in acest weekend. Platoul din fata Salii Sporturilor s-a transformat intr-un mare loc de joaca pentru toate varstele. Evenimentul a combinat sporturi clasice si jocuri adaptate, cum ar fi biliard cu piciorul.

- Spiritul „bacovist” al generației ʼ78 Ma numesc Valentin Girțu și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978, ca șef de promoție. Sunt doctor in fizica din 1990 și am participat cu lucrari științifice la numeroase Conferințe de fizica la invitația unor universitați de prestigiu din țara (București,…