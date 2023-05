Stiri pe aceeasi tema

- Spania a fost gazda turneului mondial Karate1 Youth League WKF, destinat sportivilor U14, cadeților, juniorilor și U21, unde Romania a fost reprezentata de 44 de sportivi, din care și trei sportive care sunt legitimate la Clubul Sportiv Targoviște: Ștefania Huiu, Andreea Geana și Maya Harjan. Sportivele…

- S-a intervenit la 20 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 9 actiuni la accidente rutiere, 5 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate, 10 actiuni la alte situatii de urgenta.Peste 200 de intervenții SMURD. Pentru gestionarea tuturor…

- Peste 100 de preșcolari insoțiți de cadrele didactice au fost prezenți vineri, 28 aprilie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, pentru a participa la o activitate educativ-recreativa in cadrul programului național “Școala altfel”. Copiii de la Gradinița PP nr. 3 Targoviște și Gradinița…

- Nu trece o zi, fara ca ISU Dambovița sa nu fie solicitat pentru stingerea de incendii de vegetatie. Un incendiu de vegetație uscata a avut loc in orașul Pucioasa.Pentru gestionarea situației de urgența a acționat Detașamentul Pucioasa cu o autospeciala de stingere. La locul incendiului pompierii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului, prevenirea și combaterea infracțiunilor cu violența și reducerea riscului rutier. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 480 de…

- ISU Dambovița a intervenit in saptamana 20-26.03.2023, la un numar de 247 de misiuni. 175 cazuri medicale, 41 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.), 8 actiuni la accidente rutiere, 7 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate, 16 actiuni…

- Polițiștii de la ordine publica, proximitate și criminalistica din cadrul Poliției Orașului Gaești au organizat o intalnire cu preșcolarii de la Gradinița cu Program Prelungit ”Inocența” din localitate. Polițiștii le-au oferit preșcolarilor sfaturi pentru a reduce gradul de implicare in evenimente negative,…

- In dotare ISU Dambovița , a intrat a doua autospeciala de intervenție cu capacitate de 10.000 litri de apa pentru stingerea incendiilor in mediul urban și rural, fiind distribuita in raionul de intervenție al Detașamentului de Pompieri Titu. Aceasta este destinata intervenției pentru stingerea incendiilor…