„A ne opri acum înseamnă să cedăm în fața terorii”. Mesajul soției președintelui ucrainean după atacurile ruse asupra Kievului Olena Zelenska, 44 de ani, a acordat un interviu pentru ziarul Bild pe 17 octombrie, ziua in care Rusia a atacat Kievul cu drone kamikaze iraniene . Discuția filmata cu jurnaliștii germani a fost postata pe canalul de YouTube al Biroului Președintelui Ucrainei, scrie publicația ucraineana Obozrevatel . Prima doamna a Ucranei a subliniat ca, chiar in condiile atacurilor rusești, ucrainenii trebuie sa-și faca planuri de viața. „In actualele condiții, nu iți poți planifica viața mai mult de cateva minute. Dar trebuie sa ne facem planuri, pentru ca amanarea vieții inseamna, de fapt, sa cedam acestei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel, marti, la o misiune internationala de monitorizare la granita dintre Ucraina si Belarus, acuzand Rusia ca incearca sa atraga Belarusul direct in razboi, relateaza The Guardian, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia a lansat luni o campanie de bombardamente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizand ca au fost lansate zeci de rachete si atacuri cu drone iraniene, informeaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Reprezentantii instalati de catre Rusia la conducerea regiunilor separatiste Lugansk si Donetk, in estul Ucranei, si in Zaporijjea si Herson, in sud, se aflau joi la Moscova pentru a finaliza anexarea acestor regiuni ucrainene in urma unor ”referendumuri” respinse drept ”simulacre” de Kiev si Occident,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica seara, in mesajul transmis națiunii, ca daca Rusia va organiza un proces spectacol pentru luptatorii pe care i-a capturat, ”aceasta va fi linia dincolo de care orice negociere este imposibila”, relateaza News.ro.”Ei lovesc in sentimentele…

- Cu cateva zile inainte de moartea sa, Anton Listopad, 35 de ani, fusese decorat de președintele Volodimir Zelenski cu „Ordinul pentru curaj”, relateaza Ukrainska Pravda . Pilotul a fost doborat de inamici pe 14 august. Inca din primele minute ale invaziei rusești, capitanul Anton Listopad a fost implicat…

- De la intrarea in vigoare a acordurilor dintre Rusia si Ucraina, cu scopul de a permite exporturi ale unor cereale ucrainene blocate de razboiul rus, la 22 iulie, 16 nave cu cereale au plecat din porturile din Ucraina, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, in discursul zilnic catre natiune.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskyi, a scris marți pe Telegram ca Ucraina inca nu poate depași avantajul armatei ruse in materie de artilerie și numar de soldați, totuși se face tot ce este „posibil și imposibil” pentru a obține arme care sa permita acest lucru. Fii la curent cu cele…

- Prim-ministrul britanic demisionar Boris Johnson l-a asigurat vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina nu va slabi indiferent care ar fi succesorul sau, potrivit Downing Street, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…