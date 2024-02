A murit unul dintre cei mai periculoși spărgători din Europa- Marian Șotîrcă din Focșani De curand, a murit in Germania unul dintre cei mai periculoși spargatori din Europa, Marian-Ionel Șotirca, de loc din Focșani, care acționa inca din anul 1990 in Germania, apoi peste doua decenii a „operat” in Belgia, Olanda și Danemarca. Ultimii 5-6 ani, Marian- Ionel Șotirca i-a petrecut in Germania unde, practic, s-a reintors și murit in urma unui conflict iscat cu o banda rivala formata din interlopii din Federația Rusa. Acesta era axat mai ales pe spargerile de locuințe din zonele rezidențiale bogate din nordul Europei, dar și pe spargerile unor depozite cu produse electronice scumpe sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

