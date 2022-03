A murit ucigașul lui Che Guevara Che Guevara a murit la 39 de ani, pe 9 octombrie 1967, soldatul bolivian Mario Teran Salazar fiind cel care a pus capat zilelor revoluționarului cubanez. Iata ca zilele acestea s-a stins din viața Salazar, la Santa Cruz de la Sierra, in estul Boliviei. Moartea lui a fost insa mai puțin „eroica” decat cea a lui Che, potrivit Rai News. Cel care l-a ucis pe Ernesto Guevara a murit de un cancer de prostata! Mario Teran „era bolnav și nu era nimic de facut”, dupa cum a titrat presa, interesata mai multa de povestea capturarii lui Che, mdecit de povestea vieții lui Salazar.La momentul capturii sale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

