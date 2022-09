A murit regina Elisabeta a ll-a a Marii Britanii. Ea avea 96 de ani (FOTO) Regina Elisabeta a ll - a a murit joi dupa -amiaza, la resedinta sa de la Balmoral, la varsta de 96 de ani, a anuntat Palatul Buckingham. "Regina a murit pasnic la Balmoral, in aceasta dupa-amiaza", este anuntul. "Regele si regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara si se vor intoarce la Londra maine", mai arata anuntul. Date-cheie in viata reginei Elizabeth II a Marii Britanii Regina Elizabeth II, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Presa internationala a trecut in revista, joi, cei 70 de ani de domnie ai suveranei, in contextul in care Palatul Buckingham a anuntat ca se… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

