David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți dimineața, fara a se anunța deocamdata cauza morții. Conform New York Times , era internat in Italia din cauza unor probleme legate de sistemul sau imunitar. David Sassoli, președintele Parlamentului European, a murit marți in Italia, a declarat purtatorul de cuvant al acestuia și biroul parlamentului din Washington. Avea 65 de ani. Biroul a spus intr-o postare pe Twitter ca a murit in orașul italian Aviano. In timpul unei sesiuni plenare a Parlamentului in septembrie a fost internat cu o pneumonie severa, de care se vindecase.…