A murit omul de afaceri Fathi Taher, fost patron al echipei Rapid

Stiri pe aceeasi tema

- Fathi Taher, omul care fusese adus de George Copos pentru a baga bani la Rapid, in anul 2008, a murit la varsta de 73 de ani. Iordanianul a decedat la Istanbul, dupa o indelungata suferința. Inmormantarea ar urma sa aiba loc in capitala Iordaniei, la Amman. Averea lui Fathi Taher se ridica la circa…

- Fathi Taher, fostul patron al celor de la Rapid Bucuresti, s-a stins din viata, astazi, la varsta de 73 de ani, dupa ce suferea de mai multe probleme.Fostul finantator din Giulesti suferea de cancer de colon. Inmormantarea fostului om de afaceri ar urma sa aiba loc la Amman, capitala Iordaniei, scrie…

- Omul de afaceri iordanian Fathi Taher (73 de ani), fost patron al clubului Rapid București, a murit joi, la Istanbul, din cauza unei boli incurabile, potrivit presei sportive. Averea lui Fathi Taher se ridica la circa 300 de milioane de euro. Omul de afaceri activa in turism, imobiliare și…

- Fostul patron el echipei de fotbal Rapid București, Fathi Ther, a murit in cursul acestei zile, la varsta de 73 de ani. Milionarul facea parte din topul celor mai influenți oameni de afaceri din Romania.

- Tanara lovita de un BMW, scapat de sub control, intr-o statie de autobuz din Baia Mare, a murit. Denisa, care avea de 20 de ani, a murit, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 00.30, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Medicii din Baia Mare au incercat sa o resusciteze timp de cateva…

- The European Union’s statistics office, Eurostat published on Monday the first estimates of Romania’s GDP per capita expressed in purchasing power standards (PPS) indicating it increased to 72% of the EU’s average, 3pp up from 2019. Romania’s economy performed 2pp below that of Hungary and 4pp behind…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Parintele Daniil de la manastirea Frasinei, unul dintre marii duhovnici din Romania a murit cu puțin timp inainte de slujba de Inviere. Avea 92 de ani și toata viața și-a dedicat-o bisericii. Pentru vorba lui blinda și ințeleapta, oamenii parcurgeau și sute de kilometri sa ajunga la el. Mii de credincioși…