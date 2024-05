Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, luni, in București. Atat cadrele medicale, cat și polițiștii au fost sesizați despre aceasta situație și au intervenit. S-a intamplat in Sectorul 1 al Capitalei, unde un copil a cazut de la etajul unui bloc. Din cate s-a aflat chiar de la Poliție, e vorba despre o fetita in varsta de…

- In urma acestui incident, baiatul a cazut de pe scaun și s-a lovit la cap, relateaza monitorulbt.ro.Imediat dupa incident, educatoarea a dus copilul la cabinetul medical, unde a fost pansat, și a anunțat parinții.Mama baiatului a sunat la 112 si a cerut ajutorul cadrelor medicale de la Serviciul Judetean…

- In urma acestui incident, baiatul a cazut de pe scaun și s-a lovit la cap, relateaza monitorulbt.ro.Imediat dupa incident, educatoarea a dus copilul la cabinetul medical, unde a fost pansat, și a anunțat parinții.Mama baiatului a sunat la 112 si a cerut ajutorul cadrelor medicale de la Serviciul Judetean…

- In cadrul emisiunii "Vacanța de vedeta", Andreea Balan a vorbit despre turneele in care pleaca mai mereu pentru a-l susține și a-i fi alaturi iubitului ei, Victor Cornea. Iata ce face cantareața in timp ce jucatorul de tenis se pregatește intens pentru competițiile sportive, dar și cum arata aceste…

- Oana Radu a luat o decizie de ultim moment. Cantareața s-a gandit sa faca o schimbare majora in viața ei, astfel ca și-a anunțat fanii despre ce este vorba. Iata postarea facuta de Oana Radu, in urma cu puțin timp!

- ARTISTA… Profesoara barladeanca Madalina Forțu a participat, seara trecuta, la talent show-ul „Romanii au talent”. Aceasta a susținut un moment neașteptat, uimindu-i pe jurați cu vocea și talentul ei la desen. Madalina Forțu a cantat o melodie de la Elvis Presley și a desenat in același timp. „Imi dau…

- Andreea Balan a dezvaluit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, daca s-a casatorit in secret cu Victor Cornea. Iata marturiile facute de cunoscuta cantareața de la noi!

- Un barbat de 60 de ani a murit dupa ce a cazut pe șine, in stația de metrou Piața Unirii, fiind prins sub roțile garniturii de tren. In prima instanța, salvatorii au intrerupt alimentarea cu energie electrica și au extras victima. Din pacate, aceștia au constatat decesul barbatului.„La data de 12 februarie,…