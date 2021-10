Marius Trandafir a fost antrenor de hochei, cu rezultate deosebite, printre care mai multe titluri de campion național. In ultima perioada trecuse in zona administrativa, fiind director la clubul sportiv Dunarea, metodolog la CSM Galați și asistent universitar in cadrul Facultații de Educație Fizica și Sport a Universitații Dunarea de Jos.Marius Trandafir a decedat vineri seara, cu cateva ore inainte de a-și aniversa o noua zi de naștere.„Federația Romana de Hochei pe Gheața regreta trecerea in neființa, mult prea devreme, a colegului și prietenului nostru, Marius Trandafir. Pasionat de sport…