A murit Milton Glaser, creatorul logo-ului "I love NY"

- Milton Glaser, creatorul logo-ului emblematic "I love New York", a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat sotia sa, Shirley, citata de New York Times, relateaza dpa. Glaser, nascut in New York, a murit vineri in Manhattan in urma unui accident vascular cerebral. El suferea si de insuficienta renala.…

- Jean Kennedy Smith, sora cea mai tanara si ultima dintre fratii supravietuitori ai fostului presedinte american John F. Kennedy, a murit miercuri, la varsta de 92 de ani, in casa ei din Manhattan, a confirmat joi fiica sa Kym pentru New York Times, transmite agerpres.ro.

- Lorna Breen, director medical al Departamentului de urgente din cadrul New York-Presbyterian Allen Hospital din Manhattan, a murit duminica din cauza unor rani auto-provocate, a declarat politia. Tatal medicului, dr. Philip Breen, a declarat pentru New York Times: "A incercat sa-si faca treaba si a…

