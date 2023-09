A murit „mesagerul Moldovei în lume” Scriitorul Ion Druța, originar din Republica Moldova, a decedat pe 28 septembrie, la Moscova, unde locuia. Avea 95 de ani. „Ion Druța a fost mesagerul Moldovei in lume, atunci cand limba și cultura noastra erau prigonite la ele acasa. A luptat pentru limba și alfabet inca din anii ’60. A descris satul moldovenesc, satul drag inimilor noastre, ca nimeni altul. Ion Druța a adus prin carțile sale multa dragoste pentru valorile morale ale neamului nostru, pentru viața și munca țaranilor, pentru limba noastra vie și bogata. Il vom reciti cu drag și ii vom privi spectacolele cu multa emoție și de azi… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

