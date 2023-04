A murit Mark Sheehan. Chitaristul trupei The Script, care a concertat de două ori în Rom-nia, avea dor 46 de ani Mark Sheehan, cofondatorul si chitaristul trupei rock irlandeze The Script, care a concertat si in Romania, a murit vineri, la numai 46 de ani, informeaza BBC. Artistul s-a stins la spital, in urma unei boli de scurta durata, a anuntat trupa. O declaratie pe conturile de social media ale trupei precizeaza ca Sheehan a fost un "sot, tata, frate, coleg de trupa si prieten foarte iubit". Trupa a cerut fanilor sa respecte intimitatea familiei si a colegilor. Mark Sheehan a format grupul in 2001 alaturi de vocalistul Danny O'Donoghue si de bateristul Glen Power. Trupa s-a mutat la Londra dupa ce a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

