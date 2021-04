Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean de numai 37 de ani, foarte cunoscut in Suceava, reprezentant medical la Centrul Medical Bucovina, a murit in urma unui teribil accident petrecut in zona Hergheliei Lucina. Sambata, Florin Marciuc a suferit traumatisme severe dupa ce a cazut de pe cal. Vestea morții sale i-a șocat pe ...

- Sambata, 27 martie, un barbat de 48 ani, din orașul Dolhasca, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe str. Eugen Holban, din oraș Dolhasca, intr-o curba la dreapta, pe un sector de drum in panta, s-a dezechilibrat și a cazut de pe bicicleta cu capul de acostamentul betonat din partea dreapta a drumului.…

- Adrian Ferariu, tanarul in varsta de 19 ani din satul Mironu care a coborat intr-o fantana adinca de 22 de metri pentru a salva un batran de 88 de ani a primit astazi o ”Diploma de Merit” din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina” al județului Suceava ”in semn de apreciere pentru…

- Femeia din Constanța care a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia, in timp ce incerca sa scape dintr-un incendiu puternic care ii cuprinsese apartamentul, a murit. Din imagini se observa faptul ca femeia a incercat sa se agațe de balcon, dar a cazut in gol de la etajul 6. Imagini șocante cu…

- Helesteul este amplasat in extravilanul comunei Racarii de Sus, pe o proprietate privata si este prevazut cu indicatoare de avertizare.Acolo au ajuns si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj (un echipaj SMURD si o autospeciala de pompieri) si o autospeciala a Serviciului de…

- Doi tineri suceveni, o fata de 20 de ani și un baiat de 23 de ani au murit dupa ce mașina in care se aflau, un BMW cu numar de inmatriculare SV-22-LYO, a fost lovita in plin de trenul Dorohoi-Iași, fiind tarata aproximativ 50 de metri. Tragicul accident s-a petrecut astazi dupa amiaza in zona […] The…

- ISU Suceava a transmis, in urma cu scurt timp, ca in cazul femeii aflata in mașina peste care a cazut un copac, a fost declarat oficial decesul. In același timp, Poliția Suceava a informat ca accidentul a avut loc pe DN 17, la volanul mașinii fiind un barbat de 44 de ani din București. Acesta […] The…

- ISU Suceava a transmis, in urma cu scurt timp, ca in cazul femeii aflata in mașina peste care a cazut un copac, a fost declarat oficial decesul. In același timp, Poliția Suceava a informat ca accidentul a avut loc pe DN 17, la volanul mașinii fiind un barbat de 44 de ani din București. Acesta […] The…