A murit jurnalista britanică Jan Morris. Ea a anunțat în 1953 cucerirea Everestului Jurnalista britanica Jan Morris, care a devenit faimoasa în urma știrii sale sale despre cucerirea Everestului în 1953, a murit vineri la vârsta de 94 de ani, a anunțat fiul ei într-un comunicat, relateaza AFP.

"În aceasta dimineața, la ora 11:40, autoarea și calatoarea Jan Morris și-a început cea mai mare calatorie. O lasa în urma pe tovarașa ei de-o viața, Elizabeth, pe mal", a spus Thomas, citat de BBC.

Jan Morris a devenit faimoasa pentru ca a transmis redacției sale știrea istorica cu privire la cucerirea Everestului în 1953,

Sursa articol: hotnews.ro

