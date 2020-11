Stiri pe aceeasi tema

- Inca un cadru medical din Ineu, județul Arad, infectat cu virusul SARS-CoV2, a murit. Decesul a survenit miercuri, potrivit Mediafax. „A plecat dintre noi la cele veșnice medicul de familie - Tripa Leonora! A fost in prima linie in acest razboi cu pandemia, dar astazi a pierdut lupta vieții.…

- O asistenta medicala in varsta de 55 de ani, care lucra in Spitalul Orașenesc Ineu, județul Arad, a murit, la 10 zile dupa ce a fost confirmata cu SARS-CoV-2. Femeia nu era cunoscuta cu afecțiuni cronice. Monica Mang, directorul Spitalului Orașenesc Ineu, a declarat, sambata, la Digi 24, ca asistenta…

- Accident de munca in Arad. Administratorul unei firme de termopane a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla. The post Accident de munca in vestul țarii. Un barbat de 38 de ani a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla appeared first on Renasterea banateana .

- O asistenta de la secția Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a murit, in noaptea de marți spre miercuri, in urma infecției cu Covid-19. „Colega noastra, Grada Daciana, asistenta pe Secția Clinica Ortopedie a pierdut in aceasta seara lupta cu necruțatoarea infecție COVID-19”, a anunțat…

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, diagnosticata cu COVID-19, a decedat, marti seara, fiind al doilea cadru medical care a murit in mai putin de 48 de ore in judetul Arad, in urma infectarii cu noul coronavirus.

- Spre bucuria iubitorilor de teatru, toamna readuce in orașele din vestul țarii o noua stagiune teatrala, cu cateva premiere care marcheaza inceputul acesteia, chiar daca se mențin restricțiile impuse de pandemie pe care spectatorii trebuie sa le respecte pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Un grav accident in urma caruia o persoana a murit s-a produs, marți seara, pe DJ 709 D, intre localitațile Șeitin și Semlac din județul Arad. The post Accident mortal in vestul țarii. Un barbat a murit, dupa ce a fost lovit de un autobuz appeared first on Renasterea banateana .