- A murit Mark Margolis, actorul american cunoscut pentru rolul fostului traficant de droguri Hector Salamanca din „Breaking Bad” si „Better Call Saul“. El avea 83 de ani, scrie News.ro. Margolis a murit la Spitalul Mount Sinai din New York in urma unei boli scurte, a declarat agentul sau. Sotia sa, Jacqueline,…

- Ploi puternice au cauzat inundatii ”care pot pun in pericol vieti”, duminica, in statul New York, si care au transformat strazile in torente si au luat poduri, determinand-o pe guvernatoarea Kathy Hochul sa decreteze starea de urgenta, relateaza AFP.O femeie a murit in timp ce incerca sa-si paraseasca…

- Un roman de 39 de ani care muncea in Italia a murit subit, iar familia incearca sa afle ce s-a intamplat. Soția acestuia susține ca in ultimele zile avusese febra ușoara și greața, dar ca medicii i-au spus ca ar fi doar o problema de aciditate.

- Tragedie in familia politicianului Corneliu Bichineț. Soția sa a murit la Bruxelles, in locuința fiului, unde cei doi soți mersesera pentru a pune la punct ultimele detalii ale unei aproapiate nunți.