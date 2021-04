Stiri pe aceeasi tema

- "Va anunțam cu profunda tristețe ca iubitul nostru tata nostru a murit", se arata intr-un anunț facut de familia fostului vicepreședinte al SUA, preluat de BBC . Walter Mondale a candidat in tandem cu democratul Jimmy Carter in alegerile prezidențiale din 1976, pe care acesta le-a caștigat, pentru ca…

- Fostul vicepresedinte al Statelor Unite ale Americii, Walter Mondale, "mana dreapta" a presedintelui democrat Jimmy Carter, a murit la domiciliul sau din Minneapolis la varsta de 93 de ani, a anuntat luni o purtatoare de cuvant a familiei, citata de media americane, fara a preciza cauza decesului, informeaza…

- Walter Mondale, vicepresedinte in administratia Jimmy Carter intre 1977 si 1981, ulterior candidat la presedintie, a murit luni la varsta de 93 de ani, anunta NBC News. Intr-un comunicat emis luni seara, Carter a spus: „Astazi deplang moartea prietenului meu drag Walter Mondale, pe care il…

- Noi proteste împotriva poliției au erupt duminica noaptea în orașul american Minneapolis dupa împușcarea fatala a unui tânar afro-american oprit de ofițeri în trafic, relateaza NBC News.Incidentul a avut loc dupa mai multe zile în care protestatarii anti-poliție…

- Președintele Joe Biden nu regreta afirmația facuta cu privire la Vladimir Putin, pe care la numit „un criminal”, a spus purtatoarea de cuvant a Casei Albe, joi, intrebata cu privire la subiect in contextul in care Kremlinul a anunțat ca iși retrage ambasadorul de la Washington „pentru consultari”, relateaza…

- Președintele Joe Biden s-a felicitat miercuri pentru “victoria istorica” legislativa obținuta prin adoptarea de catre Congres a planului sau de relansare economica și sociala la doar 50 de zile de la instalarea la Casa Alba. In ciuda opoziției in bloc a republicanilor, care i-au reproșat includerea…

- Autoritațile americane studiaza 23 de decese in statul New York dupa vaccinarea impotriva coronavirusului - legatura dintre deces și administrarea preparatului deocamdata nu a fost stabilita, cauzele deceselor urmeaza a fi stabilite. Despre acest lucru a anunțat pentru RIA Novosti un reprezentant al…

- In perioada cat a fost studenta la Universitatea din Delaware (specialitea Limba Engleza), Jill Biden, in virsta de 69 ani, a avut nevoie de un job ca sa se poata intrețina in acea perioada. Tanara de atunci a avut mai multe job-uri, inclusiv a model. A fost angajata pentru mai multe prezentari, pentru…