Un barbat in varsta de 57 de ani a decedat, marti, dupa ce a cazut cu un buldoexcavator in lacul inghetat al unei balastiere, in localitatea Cioroiu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. Potrivit sursei citate, utilajul s-a scufundat in totalitate in apa, iar victima a fost surprinsa in cabina, fiind scoasa de scafandri fara semne vitale. „La sosirea primelor echipaje, utilajul a fost gasit la aproximativ patru metri de mal, scufundat in apa in totalitate. Din datele transmise de persoanele aflate la fata locului, barbatul care manevra utilajul a fost surprins in cabina…