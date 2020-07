Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși continua evoluția pe panta descendenta a numarului de cazuri de coronavirus. Marți, potrivit informarilor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, a fost inregistrat cel mai mic numar de cazuri de pana acum, 119 cazuri in 24 de ore. De partea cealalta, s-au vindecat de infecția…

- Numarul deceselor persoanelor cu COVID-19 ajunge la 1185 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica. Au fost confirmate alte sase decese. A murit o femeie de 50 ani, din județul Salaj, confirmata cu Covid in 20 mai. A murit in 23 mai, suferind de BPOC, insuficiența ventriculara stanga,…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 care au murit a ajuns la 1.173 in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica – INSP. In aceasta seara au fost anuntate alte trei decese. A murit o femeie de 78 de ani din județul Suceava, confirmata cu Covid in 15 mai. A murit in 22 mai, suferind…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 care si-au pierdut viata ajunge la 1.137, conform Institutului Național de Sanatate Publica. A murit o femeie din Timiș, dar și un medic din București. A murit o femeie de 66 ani, din județul Timiș, confirmata cu Covid in 6 mai. A murit in 19 mai, suferind de…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate din Romania a urcat, luni, la 15.588, dupa raportarea a 226 de noi infecții. Tot luni, au fost anunțate... The post Coronavirus in Romania: Numarul de cazuri a ajuns la 15.588, au fost anunțate 226 de noi infecții. 100 de romani din strainatate bolnavi de…

- UPDATE, ora 12:30 – Inca sapte romani au murit din cauza COVID-19, numarul total al deceselor pe teritoriul Romaniei ajungand la 952, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba de persoane cu varste intre 46 si 78 de ani. UPDATE, ora 10:55 -Inca sase romani infectati cu…

- Romania TV relateaza ca odata intrata in vigoare starea de urgenta s-a emis un ordin al Ministerului Sanatatii prin care nu se mai fac autopsiile mortilor. Pe de alta parte, a aparut in presa un document foarte important de la Centrul de Control al Bolilor Transmisibile in care se spune ca orice…

- Alți șapte romani au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Potrivit unei informari oficiale, in momentul de fața numarul deceselor din Romania din cauza noului Covid-19 a ajuns la 608. Ultimele dcese unt ale unor persoane din județele Neamț, Galați, Bacau și Botoșani. Deces 602 Femeie, 67…