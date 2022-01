A murit „creierul” Woodstock. Culisele festivalului care bate orice Untold (VIDEO) Impresarul muzical Michael Lang, unul dintre creatorii istoricului festival Woodstock din 1969 care a servit drept piatra de hotar pentru generatii intregi de fani ai muzicii, a murit sambata la varsta de 77 de ani dupa o scurta boala. Anunțul a fost facut duminica, de catre impresarul sau, Michael Pagnotta. Lang a murit intr-o clinica de oncologie din New York din cauza unei forme rare de limfom, potrivit mai multor relatari ale presei, potrivit EFE. Alaturi de partenerii sai Artie Kornfeld, Joel Rosenman si John P. Roberts, Lang a fost „creierul” din spatele festivalului Woodstock, eveniment… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

