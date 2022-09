A murit celebrul cineast francez Jean-Luc Godard Regizorul, scenaristul și criticul de film de origine franceza-elvețiana Jean-Luc Godard s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Regizorul franco-elvețian Jean-Luc Godard a murit la varsta de 91 de ani, a aflat marți Liberation de la familia sa. Jean-Luc Godard a fost un regizor, scenarist și critic de film de origine franceza-elvețiana. […] Articolul A murit celebrul cineast francez Jean-Luc Godard a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lean-Luc Godard, regizorul franco-elvetian care a fost o figura majora a Nouvelle Vague, miscarea care a revolutionat cinematografia la sfarsitul anilor 1950 si '60, a murit la varsta de 91 de ani, potrivit Liberation, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua persoane au murit saptamana aceasta in provincia Tucuman, in Argentina, de pneumonie severa de „origine necunoscuta”. Cadrele medicale sunt nedumerite, au transmis autoritațile sanitare din țara, scrie AFP. Sase persoane in total, ingrijitori si un pacient de la aceeasi unitate de terapie intensiva…

- sursa foto: reporterbuzoian.ro Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata de 15 ani, din Vrancea, a murit pe loc dupa ce mașina in care se afla, condusa de un baiat de aceeași varsta, tot din Vrancea, s-a rasturnat. Tinerii se indreptau cu viteza,…

- sursa foto: reporterbuzoian.ro Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata de 15 ani, din Vrancea, a murit pe loc dupa ce mașina in care se afla, condusa de un baiat de aceeași varsta, tot din Vrancea, s-a rasturnat. Tinerii se indreptau cu viteza,…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata din Vrancea, de doar 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care era, condusa de un baiat de aceeași varsta, s-a rasturnat. Potrivit polițiștilor buzoieni citați de stiripesurse.ro, din primele date…

- Actorul francez Jean-Louis Trintignant a murit pe 17 iunie, la varsta de 91 de ani, a anuntat sotia lui, Mariane Hoepfner, pentru AFP, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Celebrul actor Alexandru Lulescu a murit la 90 de ani. Pe 1 iunie și-a sarbatorit ziua de naștere, insa in urma unui atac cerebral a incetat din viața vineri, 17 iunie. Cineastul Alexandru Lulescu a murit intr-un centru de batrani, fiind de mai mult timp intr-un azil, unde era ingrijit de personal specializat.…