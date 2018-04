Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 79 de ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Incidentul s-a produs în jurul orei 9.30, în Manastur, pe strada Mehedinti nr.42-44, blD8. Poliția face cercetari în acest…

- Sfarșit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei țigari. Locuia intr-un apartament din stațiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani. Vecinii spun ca joi seara din apartamentul celor doua ieșea fum. Cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana…

- O femeie de 73 de ani, din Targu-Jiu, a murit, luni dimineața, in plina strada. Pensionara se afla langa Piața de Flori din centrul municipiului cand i s-a facut rau. Batrana se afla la cumparaturi. Ea a apucat sa le spuna vanzatorilor ca are nevoie de ajutor. Eforturile medicilor de la Ambulanța…

- O femeie in varsta de 46 de ani din Germania a fost la un pas de moarte, dupa ce a consumat miere halucinogena, pe care a achizitionat-o din Turcia la un pret exorbitant din cauza insistentelor sotului ei.

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- O femeie din Nepal a murit, dupa ce a fost data afara din casa, din cauza ca era la menstruație.Administratorului guvernamental Tul Bahadur Kawcha, a precizat ca femeia de 21 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, dupa ce ar fi aprins un foc ca sa se incalzeasca. Femeile sunt in continuare…