Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul dejean este in doliu, dupa trecerea in neființa a unuia dintre oamenii importanți din sportul din zona Dejului. Gica Barbu, fost antrenor al echipei Unirea Dej, a incetat din viața la varsta de 53 de ani. Gica Barbu și-a inceput cariera in fotbalul mare in 1988 la Universitatea Craiova. A jucat…

- Anamaria Prodan a declarat ca se simte tradata și nu mai exista cale de impacare dupa ce Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț . In prezent, antrenorul are o relație cu o tanara Corina, care ii va darui un copil. Acum, dupa toate dezvaluirile, impresara a dezvaluit ce relație e dispusa sa aiba…

- Etapa a 12-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, pe 15 octombrie, pana luni, 18 octombrie. Capul de afiș al rundei a fost partida Rapid – CFR Cluj, scor 2-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș – Dinamo 2-1 Sambata, 16 octombrie Sepsi OSK Sf. Gheorghe…

- REȘIȚA – In etapa a III-a a Diviziei A la handbal masculin, CSM Reșița se va deplasa sambata, 2 octombrie, la Oradea, unde va intalni echipa locala! Reșița vine dupa o victorie clara cu CSU Craiova, scor 48-31, iar Oradea este liderul seriei, cu doua victorii in doua etape. Chiar in etapa trecuta, Oradea…

- Etapa a 8-a a Ligii I se disputa de vineri, 10 septembrie, pana luni, 13 septembrie. Derby-ul FCSB – Dinamo este programat duminica, 12 septembrie, de la ora 21:00. Un alt meci tare al rundei a opta este UTA Arad – Rapid, programat azi, de la 21:00. Toate partidele vor fi televizate de Digi Sport, Telekom…

- Campioana CFR Cluj va intalni formatia Universitatea Craiova in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2021-2022, conform tragerii la sorti care a avut loc, joi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Meciul reprezinta reeditarea Supercupei Romaniei, disputata la 10 iulie,…

- Alexandru Țirlea (ex-Real Madrid), fiul antrenorului Energiei Sasciori, convocat la Romania Under 21 Romania Under 21 a inceput pregatirea pentru EURO 2023, competiție unde și-a asigurat prezența din postura de țara organizatoare, iar primele partide amicale sunt cu Anglia, vineri, 3 septembrie, pe…