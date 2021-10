A murit Abdul Qadeer Khan, supranumit "tatăl programului nuclear al Pakistanului" Abdul Qadeer Khan, &"tatal programului nuclear al Pakistanului&", considerat un erou national de admiratorii sai, a încetat din viata la vârsta de 85 de ani, a informat duminica postul de televiziune national pakistanez PTV, informeaza Kyodo, AFP si Agerpres.



Cercetatorul pakistanez în domeniul nuclear, admirat pentru ca a ajutat tara sa sa devina prima putere nucleara din lumea islamica, dar acuzat ca a transferat în mod ilegal tehnologii catre Iran, Coreea de Nord si Libia, a murit dupa ce a fost internat din cauza unor probleme pulmonare, potrivit PTV.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Abdul Qadeer Khan, supranumit „tatal programului nuclear al Pakistanului”, a incetat din viata la varsta de 85 de ani, dupa ce a fost internat cu Covid-19. Cercetatorul pakistanez in domeniul nuclear, admirat pentru ca a ajutat tara sa sa devina prima putere nucleara din lumea islamica, dar acuzat ca…

- Abdul Qadeer Khan, "tatal programului nuclear al Pakistanului", considerat un erou national de admiratorii sai, a incetat din viata la varsta de 85 de ani, a informat duminica postul de televiziune national pakistanez PTV, informeaza AFP si Kyodo. Cercetatorul pakistanez in domeniul nuclear, admirat…

- Cel putin 20 de persoane au decedat, joi dimineata, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs in sud-vestul Pakistanului, in provincia Balochistan, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad.

- Netflix a anunțat ca va modifica un numar de telefon care apare in serialul sau care se bucura de un mare succes „Squid Game”, dupa ce o femeie din Coreea de Sud s-a plans ca primește mii de apeluri și mesaje de la oameni care vor sa se inscrie in concursul prezentat in serial, scrie Digi24 . O femeie…

- Cel puțin 20 de persoane au decedat, joi dimineața, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, produs in sud-vestul Pakistanului, in provincia Balochistan, la aproximativ 430 de mile sud-vest de capitala Islamabad. Cutremurul cu magnitudinea de 5,9 grade a ucis joi dimineața cel puțin…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate…

- Gerd Muller, fostul mare fotbalist al lui Bayern Munchen și al naționalei Germaniei, a murit duminica, 15 august, la varsta de 75 de ani, a anunțat clubul din Munchen. Gerd Muller suferea din 2015 de Alzheimer, boala agravata și de demența, fiind de mai multe luni la terapie intensiva. Supranumit „bombardierul”,…

- "Cel putin 57 de migranti s-au inecat astazi intr-un naufragiu in largul Khoms", a precizat OIM. Orasul Khoms este situat la 120 de kilometri de capitala Tripoli, pe coasta de vest a Libiei, tara din Africa de Nord aflata in haos din 2011.\"\"Supravietuitorii care au vorbit cu personalul nostru au declarat…