Stiri pe aceeasi tema

- Goodwill Zwelithini, regele venerat al poporului zulu, dar si figura controversata in Africa de Sud, a murit vineri la varsta de 72 de ani, a anuntat biroul sau, dupa mai multe saptamani de spitalizare din cauza unor complicatii legate initial de diabet, potrivit agerpres.ro. "Cu mare durere,…

- O noua veste șocanta a zguduit astazi Romania din temelii. Adrian Popa, un primar in varsta de 38 ani de ani din Calarași, a murit infectat cu COVID-19. A lasat in urma sa doi copii orfani și o familie ingenuncheata de durere.

- In plina vreme geroasa, o familie din Texas a ramas fara locuința, dupa ce casa le-a ars in incendiu in timp ce incercau sa se incalzeasca. Incidentul s-a petrecut la cateva saptamani dupa ce tatal a murit din cauza COVID-19. Mama, pe numele sau Stephanie Rubio, și cei trei copii au ramas și fara locuința,…

- O femeie din Bacau a murit, vineri, in aceeași zi in care a fost vaccinata anti-Covid. Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau a anunțat ca nu exista probe care sa sustina ca decesul a fost o reactie adversa postvaccinala. “Tinand cont de antecedentele patologice, evolutia pe perioada observarii postvaccinale,…

- Jurnalistul Larry King, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din lume, a murit, sambata, la varsta de 87 de ani. In urma cu cateva saptamani, el fusese confirmat cu COVID-19. Larry King a fost ani de zile gazda unui talk-show devenit cunoscut in toata lumea. Vedeta TV fusese confirmat cu COVID-19…

- Boris Gracevski, directorul artistic al programului pentru copii „Eralaș” s-a stins din viața, la varsta de 72 de ani. Rgizorul a fost internat la spital, fiind infectat cu Covid-19. Anunțul a fost facut de catre soția sa, joi, pentru tass.ru .

- Directorul Societatii de Gospodarire Comunala Arad, Tiberiu Ciul, in varsta de 40 de ani, a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa o perioada de mai bine de doua saptamani in care a fost tratat pentru COVID-19 in spital, el nefiind inregistrat cu afectiuni cronice. Reprezentantii Spitalului…