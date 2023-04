Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal SSC Napoli este nevoita sa mai astepte pana va intra oficial in posesia titlului de campioana a Italiei, dupa ce a obtinut doar un rezultat de egalitate pe teren propriu, scor 1-1, in fata formatiei Salernitana, duminica in etapa a 32-a din Serie A.Cei 55.000 de suporteri prezenti…

- Autoritatea Parcului National Vezuviu a facut vineri un apel la sustinatorii echipei de fotbal Napoli ca acestia sa evite sarbatorirea cuceririi titlului pe Vezuviu, singurul vulcan activ din Europa Continentala.Cum la finalul acestui sezon clubul Napoli va castiga al treilea titlul de campion al…

- Pentru prima data dupa incidentul cu poliția, Ana Morodan a decis sa vorbeasca deschis despre tot ce s-a intamplat, despre ce sentimente au incercat-o și despre ce urmeaza sa faca acum. Cu lacrimi in ochi, vedeta face marturisiri emoționante dupa perioada in care a fost ”pusa la zid”. La o luna dupa…

- Ana Morodan, primul interviu dupa ce a fost reținuta de poliție. A izbucnit in lacrimi! Continue reading Ana Morodan, primul interviu dupa ce a fost reținuta de poliție. A izbucnit in lacrimi! at Tabu.

- Anca Țurcașiu face echipa cu Jean Gavril la Te cunosc de undeva și au avut parte de o provocare uriașa. Ei se vor transforma in Benone Sinulescu și vor avea mult de lucrat pentru a ajunge la performanțele maestrului. Anca Țurcașiu a fost copleșita de emoții și a izbucnit in lacrimi, la aflarea veștii.

- Cristian Chivu (42 de ani) e vazut de Gazzetta dello Sport favorit sa-i ia locul lui Simone Inzaghi, daca situația la Inter nu se schimba: „Cristian e pregatit, ar fi un semnal puternic pentru echipa!” „Chivu iese la incalzire. Inter este ingrijorata, Inzaghi a ajuns la limita și Cristian e pregatit…

- Atacantul spaniol Fernando Llorente si-a anuntat joi retragerea din activitate, la varsta de 37 de ani, punand capat unei cariere de 18 sezoane in cursul careia a cucerit Cupa Mondiala din 2010 si Campionatul European din 2012 cu selectionata de fotbal a tarii sale, informeaza Reuters, transmite DPA,…

- Eric de Oliveira trece prin momente foarte grele. Brazilianul se lupta cu depresia, dupa ce acum doi ani a fost nevoit sa se retraga de fotbal, dar se teme ca medicii i-ar putea amputa piciorul. Fostul magician din Liga 1 a acordat un interviu și a inceput sa lacrimeze in timp ce iși spunea povestea.…