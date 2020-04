Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan și liderul deputaților PNL, Florin Roman, au avut ieșiri dure, in ședința online a PNL. Cei doi au reproșat la unison faptul ca miniștrii și Guvernul nu ii informeaza asupra masurilor luate și din acest motiv nu pot ține direcția, asta pentru ca afla de la televizor ultimele masuri. „Miniștrilor le spun doar atat: Sa iși bage mințile in cap și sa comunice cu partidul și sa nu faca pe nebunii, pentru ca altfel voi ieși public și ii voi spulbera”, a rabufnit Rareș Bogdan, informeaza Digi24. „Suntem rupți in doua. Voi la guvern și noi, fiecare cum putem.…