Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a trait o intensa poveste de dragoste cu Mihaela Radulescu dupa ce prezentatorul TV i-a „furat-o” pe diva omului de afaceri Elan Schwartzenberg, cu care aceasta avea o relație. Dupa consumarea prieteniei, Dani Oțil a oferit detalii picante din relatia cu Mihaela Radulescu. Ce s-a intamplat…

- Agentii rutieri din Bucuresti au avut de treaba, in noaptea de vineri spre sambata. Un sofer drogat, care a si produs un accident, a refuzat sa opreasca la indemnurile politistilor, astfel ca s-a iscat o urmarire ca-n filme. Polițiștii au pornit in urmarirea barbatului, care atunci cand a ajuns pe o…

- Sa fie oare desparțirea momentului in showbiz-ul romanesc? O intorsatura de situație o sa ii șocheze pe mulți. Femeia fatala ar fi fost parasita pentru fosta soție. Cum a fost dat de gol manelistul chiar de fosta partenera de viața.

- Mii de oameni și-au gasit sfarșitul ieri, in urma cutremurului devastator care a afectat Turcia și Siria. In zona din Turcia in care orașe intregi au fost distruse se afla și familia unei vedete de la noi. Gazi Demirel, un artist de origine turca, a aflat azi ca mulți membri din familia lui au fost…

- Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania a recurs la un gest șocant, dupa ce și-a facut o serie de analize ale caror rezultate au speriat-o. Timp de mai bine de o luna de zile, artista a renunțat la mancare și a baut doar apa. Despre cine este vorba. Artista care […] The…

- Cuplu surpriza in showbiz. O celebra cantareața, mult indragita și de tinerii romani, ar avea un nou iubit. Imagini ce au ajuns in posesia jurnaliștilor ar confirma infiriparea unei noi idile, dupa ani de zile in care a fost singura. „Este atat de afectuoasa incat DJ-ul abia reușește sa se abțina”,…

- Doi tineri din Titu și Potlogi au ajuns rapid in vizorul polițiștilor! Aceștia au crezut ca vor da lovitura chiar in noaptea de Revelion, dar totul s-a intors impotriva lor! Dupa ce au furat mai multe bijuterii dintr-o societate comerciala din Titu, aceștia au intrat pe mana polițiștilor. Mai mult de…

- Cunoscuta drept una dintre cele mai senzaționale prezențe din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu s-a aflat, de curand, in vizorul camerelor de filmat. PAPARAZZII SpyNews.ro au filmat-o pe vedeta noastra intr-o ipostaza de-a dreptul unica. Cu toate ca nu pare adepata cumparaturilor, blondina s-a aflat,…